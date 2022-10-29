Aydın ve Denizli’ye KPSS ile 1600 sağlık personeli alınacak

SAĞLIK Bakanlığı, Aydın Sağlık Müdürlüğü için 970 sağlık personeli kadrosu açtı, Denizli'de ise farklı branşlarda 630 sağlık personeli alınacağı açıklandı. AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın'da sağlık ekiplerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Ebe, hemşire, diyetisyen, sağlık teknikeri, fizyoterapist ve benzeri sağlık personeli alanlarında 970 personel kadrosu açıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum" dedi. Alımların KPSS puanı ile yapılacağı bildirildi.

KAZIM YÖRÜKCE / SEBAHATTİN ALP