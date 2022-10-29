Madenci ailelerine devlet desteği

Maden işletmelerinde çalışırken yaşamını yitiren bütün madencilerin ailelerine ölüm aylığı bağlanacak, nakdi destek verilecek, istihdam hakkı sağlanacak, mevcut prim borçlarının tamamı silinecek. Madencilerin anne-babası 65 yaş üstündeyse artan hisseye bakılmadan yüzde 25 oranında aylık bağlanacak. Amasra'da meydana gelen ve 41 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasının ardından önemli bir adım atıldı.

EKSİK PRİM HAZİNE'DEN

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle madenci yakınlarına desteğin kapsamı genişledi. Desteklerden Haziran 2003-Mayıs 2014 tarihleri arasındaki kazalarda yaşamını yitiren madencilerin aileleri de yararlanacak. Düzenlemeye göre, iş kazası sonucunda ölen madencilerin ailelerine, hiçbir koşul aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacak. Ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenecek.

Mevcut uygulamada SSK'lı çalışanlara ölüm aylığı bağlanması için 5 yıl sigortalı olma, 900 prim günü gerekiyor. Prim gününün fiili çalışmayla elde edilmesi zorunluluğu bulunduğu için borçlanma ile kazanılan günler dâhil edilmiyor. Ayrıca genel sağlık sigortası primi de dâhil herhangi bir prim borcunun olmaması zorunluluğu bulunuyor. Yapılan düzenlemeyle madencilerin SGK'ya olan prim borçları da silinecek. Yeni düzenlemeye göre ise artık bu kurallar uygulanmayacak. Hem ölüm aylığı hem ölüm geliri bağlananlar yüksek olanın tamamını, düşük olanın yarısını alacak.

HAK SAHİPLERİNİN YAZILI BASVURU YAPMASI SART

HAK sahiplerinin yasa değişikliğinden yararlanarak ölüm aylığı bağlatabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı talepte bulunmaları gerekiyor. Talepte bulunanlara, yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere gelir ve aylık bağlanacak. Geçmişe yönelik ödeme yapılmayacak.

BİR İSTİHDAM HAKKI

HAYATINI kaybedenlerin yakınlarına bir kişilik istihdam hakkı tanınacak. Ölen kişinin yakınlarından biri kamuda sürekli işçi olarak istihdam edilecek. İstihdam hakkından sırasıyla eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri yararlanacak.

HAZAL ATEŞ