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Haberler Ekonomi Markası belirsiz ucuz zeytinyağına dikkat!

Markası belirsiz ucuz zeytinyağına dikkat!

29.10.2022

Markası belirsiz ucuz zeytinyağına dikkat!

EDREMİT Körfezi Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Semerci, tüketicileri internet ortamında "zeytinyağı" diye satılan farklı ürünlere karşı uyardı.

Semerci, Beş litrelik teneke zeytinyağının 250 liraya satılması mümkün değildir. Böyle bir rakama sızma zeytinyağı verilmesi mümkün değildir. Çünkü o fiyata gider adam dökme satar, tankerle satar.Tüketicilerin duyarlı olmalarını istiyoruz. Üzerinde üretim izni olmayan, belirli adresi olmayan ürünleri tercih etmesinler" dedi.

SUAT SALGIN

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