Polonya’ya ilk Bayraktar TB2 teslimatı yapıldı

SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı'nın son gününde açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bugün Polonya'ya ilk Bayraktar TB2 teslimatını yaptık" dedi.

KIZILELMA'NIN SERÜVENİ

Bayraktar, "Polonya'ya bugün ilk sistemin teslimatı gerçekleşti. Orada da büyük bir heyecan var. Polonya Savunma Bakanı 'Bayraktarlarımızı bekliyoruz' diye sosyal medyadan duyurdu. Biz de onları en iyi biçimde göreve hazırladık" diye konuştu.

Kızılelma'nın ilk uçuşla birlikte serüveninin başlayacağını söyleyen Bayraktar, "Baykar'ın stratejik iş birliği kapsamında anlaşmalar oldu. Fuarın özellikle ülkemizin savunma sanayisinin geldiği nokta açısından rağbet görmesi çok gurur verici. Sadece savunma sanayinde değil tüm diğer alanlarda da genç girişimlerimiz ve teknoloji firmalarımız başaracaktır" ifadelerini kullandı.