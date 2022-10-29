Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.