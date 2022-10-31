Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den istikrar mesajı

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen "2. Finansın Geleceği Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılacağı zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar

Yeni ekonomi modelimiz dünyanında gündeminde. Türkiye ekonomi modeli ile 8 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. Gölge bankacılığa sıfır tolerans gösteriyoruz. İstanbul Finans Merkezi dünyada önde gelen merkez olacak.

Reel sektör ile tasarruf sahipleri arasında köprü vazifesi gören finans sektörümüzün önünü açmaya devam edeceğiz ve birlikte yürüyeceğiz.

Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatıyoruz, bizi dinliyorlar, izliyorlar, merak ediyorlar, sorguluyorlardı, şimdi nasıl oldu diye bakıyorlar, Türkiye Ekonomi Modeli dünyanın gündeminde.

Selektif kredi politikasını istikrarlı bir şekilde uyguluyoruz. 2022 yılında selektif kredi anlayışıyla Hazine destekli KGF kefalet sisteminde 111,3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız.

Küresel ölçekte zorlu bir dönemde geçtiğimizin hepimiz farkındayız, öte yandan ülkemiz açısından yepyeni fırsatlar barındırdığının da çok net bir şekilde farkındayız.

Bu fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Gereken tüm mücadeleyi sonuç alana kadar veriyoruz, çünkü biz yarına yön verme ideali ile ilerliyoruz.