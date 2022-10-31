Togg, dünyanın gündeminde

Yerli imkanlarla hayata geçirilen Türkiye'nin otomobili Togg'un önceki gün banttan indirilmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın törendeki konuşması dünya basınında geniş yer buldu. Togg, Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Açılış dünyada büyük ses getirirken dünyadan Togg'a övgüler geldi. Rusya, Amerika ve Çin gazeteleri Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u överken Yunan basını Başkan Erdoğan'ın törendeki sözlerini manşetlere taşıdı.



BLOOMBERG'DE MANŞET

'ERDOĞAN seçimlere doğru ilk Türk elektrikli otomobilini görücüye çıkardı' başlığını seçen Bloomberg, Türk liderin bir de lityum iyon pil fabrikası kurulacağını duyurduğunu yazdı. Bloomberg, Erdoğan'ın şu sözlerini manşetine taşıdı: "Türkiye'nin yerli otomobili TOGG tüm modelleriyle Avrupa yollarına çıkacak. Onlar, 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler."



ALMAN DEUTSCHE WELLE, Togg'u 'Erdoğan'ın prestij projesi' olarak nitelendirdi. Haberde 'Türkiye Togg ile tarih yazıyor' yorumuna yer verildi.





ÇİN HABER AJANSI XİNHUA, "Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli otomobil fabrikasının açılışını yaptı" başlığıyla geçtiği haberde, törenin Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştiğini öne çıkardı. Başkan Erdoğan'ın başbakanlık günlerinden bu yana yerli otomobilin hayalini kurduğunu dile getiren Xinhua, TOGG'un satışlarının Şubatta başlayacağını bildirdi.



TAYFUN'UN DEVAMI VAR



YUNAN KATHİMERİNİ GAZETESİ de törende kürsüye çıkan Başkan Erdoğan'ın sözlerini sayfasına taşıdı. Yerli Tayfun füzesinin Yunan kamuoyunda geniş yer bulduğunu belirten Erdoğan'ın bu sözlerini okurlarına anlatan Yunan gazete "Erdoğan'dan Tayfun balistik füzesi için: Devamı gelecek" başlığını kullandı.



YUNAN PROTO THEMA İNTERNET SİTESİ DE, tıpkı Kathimerini gibi Erdoğan'ın TOGG fabrikasının açılışında Yunanistan'a göndermede bulunduğunu bildirdi.

Erdoğan'ın "Tayfun derhal Yunanistan'ın ve Yunan halkının gündemine girdi. Bundan sonrası da var" dediğini belirten internet sitesi, yerli otomobilin ise Avrupa yollarında görüneceğini ifade etti.



THE GREEK REPORTER İNTERNET SİTESİ, "Türkiye Cumhuriyet'in 99. yılında ilk yerli otomobilini tanıttı." dedi.



TASS: TÜRKİYE'DE TARİHİ TÖREN

- RUS haber ajansı Ria Novosti projeye 3 yıl önce start verildiğinin altını çizdi.

Haberde Erdoğan'ın 'Türkiye bu proje için 60 yıldır bekliyor' ifadesine yer verildi.



- BİR başka Rus haber ajansı TASS ise, tarihi töreni 'Türkiye, yerli elektrikli otomobil Togg'un seri üretime başladığını ilan etti' başlığı ile abonelerine servis etti.



- CAPİTAL.GR sitesi yılda 175 bin otomobil üretme planı olduğunu yazdı.

Haberde 'Devlet projeyi destekledi' ifadelerine yer verildi.



- THE Greek Reporter sitesi, 'Türkiye Cumhuriyet'in 99. yılında ilk yerli otomobilini tanıttı' ifadesi ile sundu.



- 'ERDOĞAN, ilk elektrikli yerli otomobil TOGG'un fabrikasını açtı' diyen Al Jazeera, videoya da yer verdi.



- EL Arabiya, 'Türkiye ilk yerli otomobil üretimini kutluyor' başlıklı haberinde fabrika açılışının Cumhuriyet Bayramı'nda yapıldığını vurguladı.