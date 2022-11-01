Bakanlıktan vatandaşa efsane indirim uyarısı

Ticaret Bakanlığı, kasım ayıyla birlikte yoğunlaşan indirim kampanyalarına yönelik tüketicilerin dikkatli olması gereken hususlar ile satıcı ve sağlayıcıların uyması gereken kurallara ilişkin uyarıda bulundu. Kamuoyunda "Efsane-şahane cuma indirimleri" olarak bilinen ve çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği kampanyalar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kasım ayında gerçekleştiriliyor. Özellikle e-ticaret yoluyla yapılan bu indirim dönemi, yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine karşın mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok dezavantajları da beraberinde getiriyor. Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde malın veya hizmetin özellikleri, fiyatı gibi unsurların karşılaştırılması, satıcı ve sağlayıcı hakkındaki şikayetlerin incelenmesi uyarısında bulundu Sosyal medyadaki tanıtım ve ilanlara karşı, bu sitelerin taklit olması ihtimali dikkate alınarak, satıcının kendi sitesinden ürün ve fiyatının kontrol edilmesi gerekiyor. Bakanlıkça aykırılıkların tespiti halinde idari müeyyide uygulanırken özel indirim günlerine yönelik Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından da resen inceleme başlatılacak.

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