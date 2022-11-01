Mandalinada ihracat hedefi 650 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği organizasyonunda İzmir Gümüldür'de 'Satsuma Mandalina Hasatı' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu sezon ihracatta 1 milyon ton ve 650 milyon dolar barajını aşarak başarılı bir mandalina sezonunu geride bırakmayı hedeflediklerini dile getirdi. Uçak, "453 milyon dolar döviz kazandıran ve en fazla ihracatı yapılan ürün mandalinadır. Sezonun ülkemize, üreticilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz üretimde Çin ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada. İhracatta da Çin ve Güney Afrika'nın ardından yine üçüncü sıradayız. Türkiye olarak 2021 yılında 62 ülkeye 930 bin ton ve 453 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2020 yılına göre ihracatta yüzde 15'lik artış sağladık. Ürettiğimiz mandalinanın yüzde 58'ini ihraç ettiğimizi görüyoruz. Bu rakamlardan bu ürünün ülkemiz için ne kadar önemli bir değer olduğu anlaşılıyor" dedi.



BAŞARILI GEÇECEK

Uçar şunları söyledi: "Temmuz ayında oluşturduğumuz bir heyet ile bu sezon bölgemizdeki mandalina rekoltesini 175 bin tonu İzmir'de olmak üzere 250 bin ton olarak hesapladık. Geçen sezona göre yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı. İspanya'da bu yıl mandalina rekoltesinin düşük olmasının ülkemiz için önemli bir avantaj yılı olacağını düşünüyorum. Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığımız ve ihracatçılarımızın da yönlendirmeleriyle erkenci ve geççi mandalina üretiminde de yol aldığımızı ve üretim ve ihracat sezonumuzu genişlettiğimizi söyleyebilirim. Olumsuz gelişmeler ise en önemli pazarlarımızdan Rusya'daki belirsizlik ve Avrupa ülkelerinin hissetmeye başladığı durgunluk... Umuyorum bu sezon ihracatta 1 milyon ton ve 650 milyon dolar barajını aşarak başarılı bir mandalina sezonunu geride bırakırız."



PROJELERİ ANLATTI

Uçak, mandalina konusunda bu sezon önem verdikleri iki proje hakkında şu bilgileri verdi: "İlki Ege Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz meyve kayıplarının belirlenmesi projesi. Maalesef birçok meyvede yüzde 10 ile yüzde 30 arasında kayıplar yaşanıyor. İkinci kalite olarak nitelendirdiğimiz ürünler zaten konserve, meyve suyu, kozmetik sektörlerinde değerlendiriliyor. Bizim bu eğitim projesiyle amacımız özellikle hasat ve depolama süreçlerinde yaşanan kayıpları en aza indirmek. Üniversiteden çok deneyimli bir ekip ile saha çalışmalarına başladık. Bu projede mandalinanın yanına nar ve domatesi de dahil ettik. İkinci projemiz de İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürüttüğümüz İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi. Menderes, Selçuk ve Seferihisar'da 100 üreticiyi belgelendireceğiz. Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz projemizde 10 ürün için 2 yıldır numunelerden analiz yaptırıyoruz. Mandalinada analizlerin yüzde 95'i ihracata uygun çıktı."



■ MERT ALPDÜNDAR

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