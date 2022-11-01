Menemen’de ilk etapta 15 bin kişi işe girecek

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, bölgenin ihtiyacı olan 2. Menemen Serbest Bölgesi taleplerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmî Gazete'de yayımlanmasını büyük bir heyecan ve mutlulukla karşıladıklarını ifade etti. Serbest bölgenin 1 milyon 501 bin metrekarelik alan üzerine kurulacağını belirten Pehlivan, "Bu serbest bölge ilçemize olduğu kadar, İzmir'e ve ülkemize önemli katma değer sağlayacak. Bizi daha da heyecanlandıran ise ilk etapta yaklaşık 15 bin kişiye istihdam imkânı sağlayacak olması" dedi. Pehlivan, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın kıymetli destekleriyle Ticaret Bakanlığı ile görüştük. Temaslarımız çok şükür meyvesini verdi. Menemen Serbest Bölgesi, İzmir'in 4'üncü serbest bölgesi olacak. Bu projemiz sadece Menemenimiz, Bakırçay Bölgemiz için değil, İzmir'imiz ve tüm ülkemiz için önemli bir kazançtır. Bölge hızla hayata geçirilerek Kuzey Ege'deki işsizliği önemli derecede bitirecek ve ekonomik refahı yükseltecektir" ifadelerini kullandı.

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