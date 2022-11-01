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Haberler Ekonomi Milyonlarca çalışan yeni düzenlemeleri bekliyor

Milyonlarca çalışan yeni düzenlemeleri bekliyor

1.11.2022

Milyonlarca çalışan yeni düzenlemeleri bekliyor
Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren, asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro konusunda iki ay içerisinde önemli gelişmeler yaşanacak. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli, 4 milyon civarında EYT'li, 550 bin sözleşmeli memur, 120 bin taşeron işçi, 50 bin geçici işçi ile milyonlarca emeklinin gözü, kasım ve aralıkta yapılacak düzenlemelerde. Bu kapsamda, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla kasım ayında başlayacak süreç, asgari ücret artışı ve EYT düzenlemesiyle devam edecek. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları aralık ayı başında başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in çözüm için yıl sonunu işaret ettiği EYT konusunda çalışmalar sürerken, burada yaş mağduriyetini giderecek kapsamlı bir düzenlemenin yapılması bekleniyor.
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