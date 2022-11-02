Avrupa’da kriz çalışanları vurdu

Avrupa'da ekimde yıllık enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,7'ye ulaşarak rekor kırmasıyla sanayi üretiminin daha da düşeceği ve işten çıkarmaların hız kazanacağı yönündeki endişeler arttı. Enflasyon ve resesyon sarmalındaki Avrupa'da işler durma noktasına gelirken fabrikalar üretimi sona erdiriyor. Almanya'da sanayi tesislerinin haftalık çalışma sürelerini düşürerek çalışanların maaşlarından kesinti yaptığı belirtiliyor. Bazı fabrikaların ise yaptıkları ödemeleri yıl sonunda personelden geri istediği ifade ediliyor.





OTOMOTİV SEKTÖRÜ SIKINTILI

Avrupa'da yüksek enflasyon ve enerji kriziyle birçok fabrikanın kapısına kilit vurulurken, kıtada işsizlik dalgası da başladı. Şirketler ya eleman çıkarıyor ya kısa çalışma uygulamasına gidiyor. Çalışanlara da enflasyonun altında ücret artışları yapılıyor. İkinci el çevrimiçi otomobil perakendecisi Cazoo, çalışan sayısını yüzde 15 oranında azaltmayı, Berlin merkezli Pitch, ekibinin yüzde 30'unu işten çıkarmayı planlıyor. Krom kaplı plastik bileşenleri üreten BIA, yıl sonuna kadar 150 işçinin işini kaybedeceğini duyurdu. Otomotiv tedarikçisi Dr. Schneider, iflas edince 2 bin kişi işsiz kaldı. Vitesco, Nürnberg'deki tesisinde 810, Opel Almanya'da 1.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Daimler Truck da 2.200 işçiyi daha işten çıkaracak. Almanya'da Evobus'un Neu- Ulm tesisinde de 600 çalışan işini kaybedecek. VF Corporation 300 çalışanının sözleşmesini feshedecek. Sağlık ürünleri satıcısı Packable Holdings LLC, 456, Novartis 1.400 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Fransa'da züccaciye üreticisi Duralex, artan enerji maliyetleri nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren üretimi dört aylığına durduracağını bildirdi. İsveçli ödeme şirketi Klarna, personeli yüzde 10 azaltacak.







İFLAS DALGASI GENİŞLİYOR

Almanya'da birçok fabrika iflas ederken İngiltere'de 1.933 firma faaliyetini durdurduğunu duyurdu. İngiltere'de iflas eden şirketlerin sayısı yüzde 43 yükseldi. 1928'den beri faaliyet gösteren tuvalet kağıdı üreticisi Alman şirketi Hakle iflas başvurusunda bulundu. Fransız cam ev eşyası üreticisi Arc International, 13 Eylül'de Arques'teki bir fabrikasında 1.600 çalışanı geçici olarak işten çıkarırken İngiltere'de milyonlarca kişi hayat pahalılığı yüzünden ek işlerde çalışmaya başladı.