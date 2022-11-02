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Haberler Ekonomi Bakan Kurum: İlk evim projemize milletimiz güvendi

Bakan Kurum: İlk evim projemize milletimiz güvendi

2.11.2022

Bakan Kurum: İlk evim projemize milletimiz güvendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine ilişkin "İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı. 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var" dedi. Bakan Kurum, en çok başvurunun İstanbul'dan olduğunu belirterek, "Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz." dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA
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