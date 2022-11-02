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Haberler Ekonomi Öğrenci kredilerinde enflasyon tutarı silindi

Öğrenci kredilerinde enflasyon tutarı silindi

2.11.2022

Öğrenci kredilerinde enflasyon tutarı silindi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, GSB yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 97'sinin, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yurtlarına başvuran öğrencilerin ise tamamının yerleştiğini açıkladı. Bakan Kasapoğlu TBMM'de bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Yurt ücretleri yine sembolik bir rakamla 275 lira ile 450 lira bandında. Beslenme yardımımızı yaklaşık 2,5 kat artırdık. Bu yıl kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdık ve gençlerimiz üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece anaparayı geri ödeyerek borçlarını kapatacaklar. Herhangi bir enflasyon farkı, ÜFE, TÜFE farkı benzeri bir ödeme yapmayacaklar. Kredi geri ödemelerinde takibe düşmüş, geri ödemesi henüz başlamamış, hali hazırda kredi almaya devam eden, yeni dönemde öğrenim kredisi kullanacak herkes faydalanabilecek" şeklinde konuştu.

■ BURCU ŞEN/ANKARA
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