Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı

TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ekimde tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.51 yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 3.54 oldu.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 85.6'ya yükselmesi yönündeydi. Eylül ayında ise enflasyon yüzde 83.45 olarak açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Kasım Perşembe günü enflasyon oranı için saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklamada bulundu. Enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,12

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.