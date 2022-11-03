‘İzmir ülkemizin inovasyon ekosistemi için çok önemli’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'in Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik Kentine Dönüşümü vizyonu doğrultusunda İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ve Ege Genç İş İnsanları Derneği paydaşlığında kurulan İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde faaliyet gösteren girişimci firmaların yetkilileriyle sohbet eden Bakan Varank, "İzmir, hem sanayimiz açısından hem de Türkiye'deki inovasyon ekosistemi açısından çok önemli" dedi.



VERİMLİ ÇALIŞMA OLUYOR

Varank, "İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Bakanlığımızın bizzat desteklediği bir proje. Az önce girişimcilerimizle görüştük, güzel, verimli bir iş yaptığımızı gördük. İnovasyon ekosistemi mutluysa, girişimciler mutluysa biz de mutluyuz demektir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. Ziyarete İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ ve Necip Nasır, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cemal Elmasoğlu ve Emre Kızılgüneşler, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi katıldı.

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