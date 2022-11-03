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Haberler Ekonomi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma Görevlisi alıyor

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma Görevlisi alıyor

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü, araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

03.11.2022, 13:42

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 2547 sayılı Kanun'un 50/D maddesinde belirtilen statüde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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