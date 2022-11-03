Manisa’nın çanları İstanbul Havalimanı’nda

İSTANBUL Havalimanı'ndan dünyanın dört bir yanına giden ya da dünyanın dört bir köşesinden İstanbul'a gelen yolcuları, Manisa'nın çanları karşılayacak ve uğurlayacak. Demirci'de yapılan 1923 adet çan İstanbul Havalimanı'na yerleştirilmeye başlandı. İstanbul Havalimanı'nın metro çıkış alanındaki viyadüğün alt yüzeyi için tasarlanan eseri belirlemek üzere açılan yarışmayı 'Saya'nın Sesi' adlı eseriyle sanatçı Betül Kotil kazandı.

Kotil'in hayvanlar kaybolmasın diye takılan çanlardan esinlenerek tasarladığı çalışmasının 5 bin 770 metrekarelik alanda uygulanması planlanırken, Manisa'nın Demirci ilçesinde yapılan çanlar, dünyanın en iyileri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'na kırsalın sesini taşıyarak oraya farklı bir kimlik kazandıracak. 1923 adet çan, Demirci'deki 6 usta tarafından özenle üretildi ve İstanbul Havalimanı'na takılması için kamyonlarla yüklendi. 2 bin 10 çanın kanatlar şekilde 18 metre yükseğe asılmasına başlandı.





Demirci'de 1900'lü yıllardan bu yana çan üretimi yapan Çancı ailesi de yaptıkları çanların İstanbul Havalimanını süsleyecek olmasından dolayı gururlu. Çancı ailesinin genç nesil üyelerinden Fatih Çancı, üretim aşamasının tamamen eski yöntemlerle 4 ay sürdüğünü ifade etti

NERMİN UÇTU