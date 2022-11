Sen önce yerli olmayı öğren araçtaki yerliliği görürsün

MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, MÜSİAD Expo Fuarı çatısı altında bir araya gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, her geçen yıl büyüyen fuar organizasyonu vesilesiyle tüm gayretlerini Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda gösteren MÜSİAD'ı ve Başkanı Mahmut Asmalı nezdinde tüm üyeleri tebrik etti. Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlarla güçlü, dengeli ve istikrarlı büyüme trendinin tüm küresel çalkantılara rağmen 2022 yılının ilk yarısında da devam ederek yüzde 7,5 büyüme sağlandığını hatırlatan Nebati, "8 çeyrektir pozitif büyüme kaydeden ekonomimizde makine ve teçhizat yatırımları da 11 çeyrekten bu yana kesintisiz artmaya devam ediyor" dedi.



TÜRKİYE'YE İLGİ ARTIYOR

"Enflasyonla mücadelemizi tek haneli rakamlara düşürene kadar sürdürmeye devam edeceğiz, bunda kesin kararlıyız" diyen Bakan Nebati, kararlılıkla uygulanmasına devam edilen Türkiye Ekonomi Modeli'nin, ilerleyen dönemde Türkiye'ye olan mevcut ilgiyi daha da artıracağını ifade etti. Bir süredir dile getirdikleri KGF hazırlıklarının da devam ettiğini aktaran Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Buradaki en önemli fark şu olacak; KGF'de özellikle A, B, C diye nitelendirilmiş olan firmalar içerisinde, paraya ihtiyacı olmayan ya da finansmana ulaşımda sıkıntı yaşamayan firmaları bir tarafa bırakıp asıl yatırım yapan, işletmesini büyütmek isteyen B ve C'deki, özellikle de kredi ulaşımında bilançolarındaki aksaklıkları finansal sektörün bakış açısıyla değil, devlet, kamu ve reel sektör bakış açısıyla destekleyecek ve bu kredilerin doğru yerlere kanalize olması için hazırlıklarımızı bitirecek şekle gelmiş durumdayız. İyi bir hava yakaladık. Büyüyoruz, üretiyoruz, ihraç ediyoruz ve ülkemizin iştahlı piyasasını en iyi şekilde yönetiyoruz."



BİZLERE DURMAK YOK

Nebati Togg'a yönelik eleştirileri şöyle yanıtladı: "Milletimizin hem Togg'un hem de diğer bir yerli kart şeması olan TROY'u kullanmaya yüksek bir teveccüh göstereceğini umuyorum. Ya önce sen yerli ol, yerli olmayı öğren. Sen aracın içerisindeki yerliliği görürsün. 'Yeri otomobil yapamazsınız' diyenlere sesleniyorum; yerli otomobilimiz olacak, uçağımız da trenimiz de, füzemiz de, bombamız da, her şey yerli olacak. Çünkü burası yerli. Bundan sonra güzellikleri paylaşacağımız dönem geliyor. Geçtiğimiz 20 yıl kimi zaman sorunlar karşısında kimi zaman da milletimizin hayallerini gerçekleştirmek hedefiyle attığımız her adımın ne kadar yerinde ve isabetli olduğunun sayısız örnekleriyle biliyorsunuz. Bizler 'durmak yok, yola devam' anlayışıyla ilerliyoruz. Bu sebeple karşılaştığımız hiçbir sorun bizi asla tedirgin etmiyor, asla yolumuzdan alıkoymuyor."



MÜSİAD İZMİR BAŞKANI SAYGILI: BÖLGESEL VE KÜRESEL TİCARETE YÖN VERECEK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 19. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı hakkında açıklamalarda bulunurken, "Ülkemizin ihracatına doğrudan katkı sağlayacak bu büyük buluşma, çok kültürlü ve geniş çerçeveli yapısı ile bölgesel ve küresel ticarete de yön verecek" dedi. Fuar, 26'ncı Uluslararası İş Forumu Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası Zirvesi, D8 Büyükelçiler Zirvesi ile ticari diplomasinin de kalbi olacak. Saygılı, fuarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Genel Başkanımız Mahmut Asmalı'nın riyasetinde bu yıl 25 bin metrekarelik fuar alanında 124 ülkeden 100 binden fazla ziyaretçi ve katılımcıyı ağırlıyoruz. 60'ı aşkın ülkeden bin 500'den fazla iş insanından oluşan alım heyetleri fuarımızda doğrudan muhataplarıyla bir araya geliyor. B2B görüşmelerinden maksimum düzeyde verim almayı hedefliyoruz. İzmir'den 14 firma ile stant açarak fuarda yerimizi alacağız."