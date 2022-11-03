Tarımda kimyasala karşı destek tutarları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretimde kimyasal kullanımının azaltılması amacıyla verdiği biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklerine ilişkin tutarlar tespit edildi. Buna göre, destek tutarı örtü altına (paket) dekarda 850 lira, açık alanda (paket) dekarda 290 lira olacak. Örtü altı domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak üretiminde biyolojik mücadele için dekar başına 700 lira, feromon ve tuzak kullanan üreticilere 150 lira ödeme yapılacak.

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