‘Tüm zamanların en yüksek Ekim ayı ihracatı gerçekleşti’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ekim ayı dış ticaret rakamları, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Muş, küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki yüksek seviyelerin devam ettiğine işaret ederek, Euro Bölgesi ekim ayı enflasyonunun bugüne kadarki en yüksek seviyesine yükseldiğini hatırlattı. Bakan Muş, ihracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirdiğini ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını bildirdi. Muş, hizmet ihracatının bu yılın 8 ayında yüzde 66'lık artışla 52,5 milyar doları yakaladığını belirterek, "İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde 100 milyar dolarlık eşik de aşılmış olacaktır." dedi.



ENERJİ FİYATI ETKİSİYLE

Muş, şu bilgileri paylaştı: "Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-ekim dönemi ihracatımız ise yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükselmiş bulunuyor. Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız ekim ayında 29,3 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 26'sı enerji ithalatı kaynaklıdır. Benzer şekilde ocakekim dönemindeki ithalat artışımızın yüzde 51'i enerji ithalatından oluşmuştur. Bu dönemde, enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 olarak kayıtlara geçmiştir. Öte yandan, son dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur. Bu yılın ilk 10 ayında parite kaynaklı dış ticaret açığımız 2,8 milyar dolar daha fazla olmuştur."



BİRİLERİ LAF, BİZ İŞ ÜRETİYORUZ

Hizmetler sektörünün, mal ihracatının küresel gelişmelerden olumsuz etkilendiği dönemlerde ekonomiyi dengeleyen önemli bir güç olduğuna dikkati çeken Muş, "Tüm bu icraatlar da gösteriyor ki, birileri laf ve polemik üretirken biz çalışıyoruz, iş üretiyoruz. Vatandaşlarımızın ve ülkemizin refahını artırmak için gecemizi gündüzümüze katarak çabalıyoruz. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat temelli politikaları hayata geçiriyoruz. Bir yandan ülke içinde sanayiyi ve yatırımları artırmaya çalışırken, diğer yandan ürettiğimiz ürünleri yurt dışında yeni pazarlara satabilmenin yollarını arıyoruz" ifadelerini kullandı.

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