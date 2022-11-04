Harcamaları karşılanan gençler işe devam edecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Üretim Sürecine Katılım Programı'nın Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde İzmir ayağı Swiss Otel Büyük Efes'te gerçekleştirildi. Programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş yer aldı. Alpkan, "Bu projeyle başvuru yapan 18-34 yaş arası gençlerimizin her türlü masrafını devletten karşılayıp işe devam etmesini sağlayacağız" dedi.



MERT ALPDÜNDAR

DİĞER