Kınık’ta dev savunma yatırımı

İzmir'in Kınık ilçesinde savunma sanayisi, İHA, SİHA ve denizcilik sektörüne yönelik parçaların üretimini gerçekleştirecek fabrikanın temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın canlı bağlantıyla katıldığı etkinlikte atıldı. Kınık OSB'deki törene Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kaymakam Abdurrahman Çelebi, Kınık OSB Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Sami Mollaahmet ve sanayiciler katıldı. İlk aşamada 100 kişinin tamamlandığında ise 250 kişinin istihdam edileceği yatırımın, yerli ve milli üretim modeli ve ileri teknolojisi ile bölgenin gelişmesine önemli katkıda bulunacağı belirtildi. Belediye Başkanı Doğruer katma değeri yüksek işletmenin istihdam imkanı sağlayacağını söyledi.

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