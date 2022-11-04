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Haberler Ekonomi Kınık'ta dev savunma yatırımı

Kınık'ta dev savunma yatırımı

Kınık OSB’de 250 kişiye istihdam sağlayacak, savunma sanayisi, İHA, SİHA ve denizcilik sektörüne yönelik parçaların üretileceği fabrikanın temeli, Sanayi Bakanı Varank’ın katıldığı etkinlikte atıldı.

4.11.2022

Kınık’ta dev savunma yatırımı
İzmir'in Kınık ilçesinde savunma sanayisi, İHA, SİHA ve denizcilik sektörüne yönelik parçaların üretimini gerçekleştirecek fabrikanın temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın canlı bağlantıyla katıldığı etkinlikte atıldı. Kınık OSB'deki törene Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kaymakam Abdurrahman Çelebi, Kınık OSB Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Sami Mollaahmet ve sanayiciler katıldı. İlk aşamada 100 kişinin tamamlandığında ise 250 kişinin istihdam edileceği yatırımın, yerli ve milli üretim modeli ve ileri teknolojisi ile bölgenin gelişmesine önemli katkıda bulunacağı belirtildi. Belediye Başkanı Doğruer katma değeri yüksek işletmenin istihdam imkanı sağlayacağını söyledi.
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