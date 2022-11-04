  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Su ürünleri ihracatı 4 milyar doları aştı

Su ürünleri ihracatı 4 milyar doları aştı

4.11.2022

Su ürünleri ihracatı 4 milyar doları aştı
EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) ekim ayında 1 milyar 431 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatta 2022 yılının ilk yarısının çok başarılı geçtiğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde ihracat artış hızında kayıplar yaşadıklarını kaydetti. Öte yandan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, İzmir Ticaret Odası'ndaki toplantıda ihracattaki artışı paylaştı. Kızıltan, Türkiye'de ilk defa su ürünleri ihracatının 4 milyar doları geçtiğini, yılsonu hedeflerini ekim sonunda gerçekleştirdiklerini söyledi. Girit ise, EİB'de gıda sektöründe birinci olduklarını ve ihracatta 1.5 milyar doları aştıklarını ifade etti.

MERT ALPDÜNDAR
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA