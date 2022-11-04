Su ürünleri ihracatı 4 milyar doları aştı

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) ekim ayında 1 milyar 431 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatta 2022 yılının ilk yarısının çok başarılı geçtiğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde ihracat artış hızında kayıplar yaşadıklarını kaydetti. Öte yandan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, İzmir Ticaret Odası'ndaki toplantıda ihracattaki artışı paylaştı. Kızıltan, Türkiye'de ilk defa su ürünleri ihracatının 4 milyar doları geçtiğini, yılsonu hedeflerini ekim sonunda gerçekleştirdiklerini söyledi. Girit ise, EİB'de gıda sektöründe birinci olduklarını ve ihracatta 1.5 milyar doları aştıklarını ifade etti.



MERT ALPDÜNDAR

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