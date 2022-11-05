‘Togg, teknolojideki seviyemizin sembollerinden’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhuriyet'imizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini gerçekleştirdiğimiz elektrikli otomobilimiz Togg, başlı başına ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir." dedi. Bakan Nebati, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Kastamonu Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, "2030'a kadar üretilecek toplam 1 milyon araç, milli gelirimize 50 milyar dolardan, cari açığın azaltılmasına da 7 milyar dolardan fazla katkı sağlayacak boyutlardadır. Bakanlık olarak adeta devrim niteliğindeki yerli aracımıza tam destek verdik. KDV istisnası sağladık, ÖTV oranını yüzde 10'a düşürdük. Böylece vatandaşlarımızın çevreci otomobilimize erişimini kolaylaştırmayı hedefledik" diye konuştu.

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