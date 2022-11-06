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Haberler Ekonomi Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nin Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

06.11.2022, 10:19

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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