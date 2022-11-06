Dar gelirlinin yaşam standardı yükselecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli ve çalışanların durumlarının düzeltilmesi, enflasyona ezdirilmemeleri için verdiği talimat doğrultusunda yılbaşına dönük çalışmalar başladı. Emekli ve memura yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta milletvekilleri ile yaptığı toplantının en önemli gündem maddesi emekli, memur, asgari ücretli kesimlere yıl başında yapılacak iyileştirmeler oldu. Milletvekilleri vatandaşların ücretlerde enflasyon artı refah payı verilmesi, en düşük emekli maaşı ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi yönünde beklentileri olduğunu ilettiler.



REFAH PAYI ARTIYOR

Başkan Erdoğan, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini her zaman söylediğini, bu yönde çalışmaların yapıldığını hatırlattı. Toplantıda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve çalışanların ocak ayı maaş artışlarına ilişkin hazırlık ve hesaplamaların başladığını belirterek, "Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapıyoruz. Alternatifli bir çalışma. Önümüzdeki dönemde refah payının kaç puan olacağı netleşmiş olacak" diye konuştu. Kulislerde ise emekli ve memurlara yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verileceği konuşuluyor. 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için de çalışma başlatıldı. Bu rakamın asgari ücret düzeyine çıkartılmasına Çalışma Bakanlığı'nın "Ücret dengesizliği olur. Kısa süreler prim yatırıp emekli olan ile uzun yıllar yatıran arasında fark kalmaz. Örneğin bin 500 gün prim yatıran kişi ile 10 bin gün prim yatıran kişi aynı parayı olacak. Bu da adil değil" diye karşı çıktığı bildirildi. Asgari ücret düzeyine çıkarmak yerine 3 bin 500 liranın yukarı çekilmesine dönük alternatifli bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.



MEMNUN EDECEK BİR ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.

2023 BASINDA TÜMÜ HAYATA GEÇECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışmasıyla ilgili, "2023'ün başında bütün bu meselelerin hayata geçtiği bir süreci yaşamış olacağız." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hummalı çalışma yürütüldüğünü anlatan Akbaşoğlu, "Ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik, getiriyoruz. Toplumun beklentilerini karşılayacak adımlar atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.



■ ZÜBEYDE YALÇIN