‘Olea Kent’ evlerinde çifte kutlama

İzmir'in en çok talep gören ve yeni cazibe merkezlerinden biri olan Ulukent'te Eröz İnşaat tarafından hayata geçirilen Olea Kent Evleri birinci etap sahiplerine teslim edildi. Büyük bir ilgiyle satışı tamamlanan birinci etap Olea Kent evlerinde hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı hem de Eröz İnşaat ev sahiplerine yeni evlerinize hoş geldiniz partisi düzenledi. Öte yandan Olea Kent Evleri 2'nci etabının da davetlilere lansmanı yapıldı.



ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Proje alanında düzenlenen programa Eröz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Eröz, Yönetim Kurulu Üyeleri Eylül Eröz, Ekinsu Eröz, Olea Kent Evleri Proje Müdürü Kadir Davaslı, site sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı. Davetlilere hitaben bir konuşma yapan Olea Kent Evleri Proje Müdürü Kadir Davaslı, "Projemize gösterdiğiniz ilgi ve bizi tercih ettiğiniz için öncelikle tüm site sakinlerimize teşekkür ederim" diye konuştu.



AKILLI EV SİSTEMLERİ

Davaslı şöyle devam etti: "Eröz İnşaat olarak sizlerin daha konforlu bir alanda yaşam sürmesi için, elimizden gelen tüm çabayı gösterdik ve sizlere günümüz teknolojisine uygun akıllı ev sistemine sahip yaşam alanları sunduk. Tüm Eröz İnşaat ailesi olarak, yeni yaşamınıza hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyetimizin 99'uncu yılını kutladığımız bu anlamlı günde de sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."



ERÖZ AiLESi BÜYÜYOR

Eröz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Eylül Eröz, "Olea Kent projemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sizlere İzmir'in en değerli bölgelerinden birinde modern yatay mimarisiyle, şehir gürültüsünden uzak huzurlu ve konforlu bir yaşam alanı sunduk. Bugün burada Olea Kent projesinin ilk etabını tamamlayarak siz yeni sahipleriyle bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Ayrıca projemizin ikinci etap satışları da başlamıştır. Eröz İnşaat olarak önümüzdeki dönemde de İzmir'in farklı lokasyonlarında yepyeni, modern ve güvenli projelere imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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