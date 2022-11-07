Elektrikli otomobil satışları artıyor

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Ekim 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 148,6 artışla 4 bin 939'a yükseldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre, Ocak-Ekim 2021'de 312 bin 193 benzinli, 97 bin 110 dizel, 40 bin 820 hibrit, 23 bin 202 oto gazlı ve 1.987 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,4'ten yüzde 1,1'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 8,6'dan yüzde 9,8'e çıktı. Adet bazında düşük olmasına karşın satışların büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor. on dönemlerde birçok önemli marka da elektrikli otomobillerini Türkiye pazarına sunmuş durumda.

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