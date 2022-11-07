İDUD, kayıt dışılığa karşı mücadele ediyor

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) 4. Genel Kurulu ve 'Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi' İstanbul'da yapıldı. İzmir'den genel kurula delege olarak katılan İzmir Detailing Uygulamacıları (İDUD) Başkanı Serkan Akgöz ile yönetim kurulu üyeleri Tarkan Ayter, Ali Yıldız, Abdurrahman Topaloğlu, Emirhan Erdağı ve Mehmet Güvenç burada sektör sorunlarını dile getirerek, kendi iş alanlarında 'Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin zorunlu hale getirilmesini istedi. Araçların, pasta ciladan boya koruması ve seramik kaplanmasına kadar teknik ve ustalık gerektiren tüm ihtiyaçlarını gidermek amacı ile 'Oto Detailing' olarak bilinen sektörde faaliyet gösteren işyeri sahipleri, İzmir'de İDUD çatısı altında toplandı.

İDUD Başkanı Serkan Akgöz, kayıt dışılığın önüne geçebilmek adına 'Oto Detailing' sektöründe mesleğin hak ettiği saygınlık ve itibarını yüksek seviyede tutmak için çalıştıklarını aktardı.



■ METİN BURMALI