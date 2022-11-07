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Haberler Ekonomi Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Yalova Üniversitesi'nin Sözleşmeli Personel alacağı öğrenildi.

07.11.2022, 09:36

Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS B grubu Ortaöğretim,2020 KPSS (B) grubu ön lisans ve 2021 KPSS (B),2022 KPSS (B) Lisans grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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