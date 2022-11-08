Aydem, 3. çeyrekte gelirini 3 kat artırdı

Türkiye'nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, 2022 yılı ilk 9 aylık konsolide finansal raporunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre gelirini 3 kattan fazla artırarak 3 milyar 1 milyon TL'ye çıkaran Aydem Yenilenebilir Enerji, FAVÖK'ünü de geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 338'lik artışla, 2 milyar 794 milyon TL'ye yükseltti. Şirket, yılın ilk çeyreğinden itibaren devam eden finansal yükselişini üçüncü çeyrekte de sürdürdü. Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, "İlk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 231'lik artış kaydederek, 3 milyar TL'nin üzerinde gelir elde ettik. Katma değer odaklı yatırımlarımızın etkisiyle toplam aktiflerimiz, bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 7 artarak 24,2 milyar TL'ye ulaştı. Enerji üretimimizin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 üzerinde gerçekleşmesi ve yeni piyasa koşullarının etkisiyle, geçen yılın ilk 9 ayında 8 milyon TL olan net kârımızı bu yıl yaklaşık 906 milyon TL'ye çıkardık. Başarılı sonuçlarımız yılın son çeyreğindeki performansımıza da katkı sağlayacak; yılı finansal yükselişle tamamlayacağız" diye konuştu.



SEBAHATTİN ALP

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