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Haberler Ekonomi Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi!

Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının teşvik ödemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." dedi.

08.11.2022, 16:36

Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, "Aralık ayında artış olabilir ama tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Riskli kişiler kalabalık ortamda maske takmalı." ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK
Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca'ya sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi de soruldu. Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.

ÖZEL HASTANE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
2 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, özel hastanelerin sözleşme ile uzman hekim çalıştırma şartları düzenlenmişti.

Buna göre, muayenehanesi olan doktorlar, ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olan hastanelerle yıllık sözleşme yapabilecek. Özel hastaneler kadrosunun yüzde 20'sini geçmemek şartıyla kamuda görevli doktorları komisyon onayıyla çalıştırabilecek.

Yönetmeliğe yönelik eleştirilere de yanıt veren Koca, "Özel hastanelerin muayenehaneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz. Son dönemde muayenehane hastaneleri oluşmaya başladı" ifadelerini kullandı..

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