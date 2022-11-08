Cep telefonu sınırlaması yabancıları da kapsıyor

Vergi ile birleşince fiyatı artan cep telefonlarını ucuza mal etmek isteyenler, yurt dışına çıktıklarında beraberinde cihazları yurda sokuyordu. Ticaret Bakanlığı devreye girerek, cep telefonlarını yurda sokmaya sınırlama getirdi ve denetimleri artırdı. Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili yeni uygulamaya ait bir detay daha netlik kazandı. Ticaret Bakanlığı'nın kaçakçılığı önlemek için devreye soktuğu yurt dışından 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesi sınırlaması sadece yurttaşları değil yabancıları da kapsıyor. 1 Kasım'dan itibaren hayata geçirilen düzenleme, yurt dışından cep telefonu getiren yabancıları da ilgilendiriyor. Bu durumda yabancı yolcular da artık 3 yılda sadece 1 tane vergiden muaf cep telefonu getirebilecek.



KAYIT EDİLMESİ GEREK

Yurt dışından gelen yolcuların getirdikleri telefon sayısı hakkı denetleniyor. Getirilen telefonlar, 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabiliyor. Cihaz eğer 120 gün içinde kayıt edilmezse iletişime kapatılıyor.

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