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Haberler Ekonomi Akdeniz Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Akdeniz Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 14 Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecek.

09.11.2022, 09:34

Akdeniz Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Üniversitenin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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