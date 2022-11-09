Asgari ücret mesaisi başlıyor

YILBAŞI yaklaşırken hem çalışan hem de işverenler yeni asgari ücreti merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu aralıkta toplayacağını açıkladı. Yüzde 40'lık zam durumunda asgari ücret 5500 liradan 7700 liraya, yüzde 50'lik artış durumunda da 8250 liraya çıkacak. Beklentiler ise 8 bin liranın altında olmayacağı yönünde. Bakanlık, emekli ve çalışanların ocak zammına ilişkin hazırlık ve hesaplamalara başladı. Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapılıyor. Asgari ücret görüşmeleri doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

KOMİSYONA GELECEK

Bakan Bilgin, Kabine toplantısının ardından asgari ücret, EYT ve sözleşmeli personele ilişkin soruları yanıtladı. Bilgin, geçen yıl asgari ücret görüşmelerinin on günde tamamlanması yönündeki kararlılığın anımsatılması üzerine "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız" yanıtını verdi. Bilgin, işverene teşvik konusunun da komisyonda konuşulacak bir gelişme olduğunu ifade etti.

500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO

BAKAN Bilgin, sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi konusunda da "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ