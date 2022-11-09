Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için çalışma başlattı

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçi, işveren ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek için çalışma başlattı...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET 2023 TALİMATI

Milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret Aralık ayında yeniden belirlenecek. Asgari ücret 2022 yılında önce yarım asrın en büyük artışı ile 4.253 TL ardından yaklaşık yüzde 30'luk Temmuz zammı ile net 5.500 TL'ye yükseldi. Başkan Erdoğan, vatandaşın refahını artırıcı adımlar için iki Bakanlığa 2023 yılında geçerli olacak kapsamlı düzenlemeler yapılması yönünde talimatını verdi.

'REFAH KAYBINI TELAFİ EDECEĞİZ'

Erdoğan, "Daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Yüksek enflasyon nedeniyle sabait gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kayıbı telafi etmekte kararlıyız" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK ADIM GELDİ

Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrası asgari ücret için ilk adım geldi. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak uzlaşma usulü ücreti belirleyecek. Aralık ayından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde tespit çalışması başladı.