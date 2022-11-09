‘Çeşme Projesi’nde rant İzmir’in olacak’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın İzmir ziyaretlerini değerlendirirken muhalefetin Çeşme Projesi ile ilgili eleştirilerine de yanıt verdi.

"Muhalefetin 'fabrika açmıyorsunuz, kapatıyorsunuz' eleştirisini, gerçeklerle bağdaşmayan eleştirilerini duyuyoruz. Bize de komik geliyor" diyen Sürekli şunları söyledi: "Kemalpaşa'da 14 fabrikanın açılışı yapıldı ve 8 fabrikanın da temeli atıldı. İzmir Ticaret Odası İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi açıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Teknotest projesi hayata geçirildi. Bakanlarımızın İzmir'e geldiğinde heybeleri dolu olur. Çeşme Projesi, yerel belediyelerin engellemesine rağmen tam gaz ilerliyor. Sivil toplum örgütleri memnunlar, Çeşme Projesini bekliyorlar. Muhalefetin aklı, fikri rantta. Bu devlet projesidir. Devletin ve turizmcinin lehine bir projedir. Rant vardır doğrudur. Rant İzmirlilerin rantı olacaktır. İzmirlilerin menfaati olacaktır. Turizmde İzmir'i çağ atlatacak projedir."