‘Fırıncıya unu ucuz fiyattan veriyoruz’

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ekmek fiyatlarına zam iddialarına ilişkin, fırıncının kullandığı unu ton başına 2 bin 950 lira sübvanse ettiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Kirişçi, un ile makarna, irmik ve bulgur sanayiinde atıl kapasite olduğuna değinerek, Rusya'dan alınacak bedelsiz buğdayı işlendikten sonra az gelişmiş ülkelere bedava dağıtmayı arzuladıklarını dile getirdi.

Kirişçi, ekmek fiyatlarına ilişkin şunları söyledi: "7 bin 450 liradan buğdayı üreticiden aldık. Şimdi onlara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani 2 bin 950 lira biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak sübvanse ediyoruz. 2 bin 950 lira ton başına. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip 'sen de un yap bundan bunu da fırınlara ver' dediğimizde biz görevimizi bakanlık olarak yapmış oluyoruz."

BETÜL USTA/ANKARA