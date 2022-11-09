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Haberler Ekonomi İhtiyatlı teşvik politikalarına devam edeceğiz

İhtiyatlı teşvik politikalarına devam edeceğiz

9.11.2022

İhtiyatlı teşvik politikalarına devam edeceğiz
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışını desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, antienflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ettiklerini belirtti. Bu kapsamda, işletmelerin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağladıklarını vurgulayan Nebati, temmuz sonunda yüzde 30 civarında olan ticari kredi faizlerinin gelinen noktada yüzde 18'lere gerilediğine dikkati çekti. Nebati, uyguladıkları politikalar sonucu sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığının yüksek olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Bankacılık sektörünün kredi hacmi ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür. Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz."
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