İzmir-Selanik seferinde ‘10 Kasım’ yoğunluğu

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında ticaret ile turizmin geliştirilmesi için başlatılan İzmir-Selanik feribot seferlerinde, '10 Kasım' yoğunluğu yaşanıyor. İzmirliler Selanik seferlerine rezervasyon yaptırırken feribotta yüzde 70 doluluk oranına ulaşıldı. Şirket ortağı ve İzmir temsilcisi Serap Biçer, "İzmir'e yerleşmiş olan hatta İstanbul'daki acentelerden rezervasyonlarımızı tamamladık. 8 Kasım'da saat 19.00'da İzmir'den Selanik'e yola çıkacak olan gemimizde 446 satışlı bilet, 243 acentelerdeki rezervasyon ile toplam 689 kişi rezervasyon yaptırdı" dedi.

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