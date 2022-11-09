Sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına ek ödemelerle ilgili olarak "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.

TBMM'de soruları yanıtlayan Koca, "1'inci basamakla ilgili teşvik verilmesi doğrultusunda bir çalışmamız vardı. O çalışma, maliye ve bütçe stratejiden geçti. Sayıştay'dan da dün geçti. Sanırım 1-2 gün içinde yayımlanmış olur. Hem 1'inci basamak hem de eczacı arkadaşlarımızla ilgili hem tabanın hem teşvik oranlarının değiştiği bir yönetmelik değişikliği 1-2 gün içinde yayımlanır. Dolayısıyla bu çerçevede herkes teşvik almış olacak" ifadelerini kullandı.