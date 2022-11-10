15 bin 576 konutun ihalesi bitti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim" kampanyası kapsamında 250 bin evin inşasının 2 yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşa teslim edileceğini belirterek, "İhale edilen konut sayısı 9 Kasım itibariyle 15 bin 576 sayısına ulaştı. Kura çekimlerimizi 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacağız" dedi.

Bakan Kurum, TBMM'de Bakanlığının 2023 bütçesiyle ilgili bilgi verirken "Milletimiz kampanyamızı sahiplendi. Sosyal konut hamlemizin en büyük destekçisi ve talibi 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla gençlerimiz oldu. Başvuruların 505 binini emekli, 256 binini engelli kardeşlerimiz, 6 bin 493'ünü şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar" dedi.

KENTLER TOGG'A HAZIRLANIYOR

Kurum Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a yönelik çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı, şarj istasyonları, otopark sistemleri ve simülasyon ortamlarını inşa ediyor, şehirlerimizi TOGG'a hazırlıyoruz" diye konuştu. Kurum, sıfır atık projesi kapsamında 7 bin depozito iade noktası kurulacağını ifade etti.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA