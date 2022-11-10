Anadolu’da zeytinin altın çağı yaşanacak

İZMIR Ticaret Borsası'nca düzenlenen İTB Zeytin ve Zeytinyağı Sezonu Açılış Töreni, Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde gerçekleştirildi. Törene 'İTB Toprak ve Çocuk Projesi' kapsamında ilkokul öğrencileri de katıldı. Bu yıl Anadolu'da zeytinin altın çağı olacağını belirten İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "2022-2023 sezonu rekolte tahmin çalışmasına göre ülkemiz 421 bin ton zeytinyağı üretimi ile İspanya'dan sonra dünya ikinciliğine yükseldi. Sofralık zeytinde ise 735 bin ton üretimle İspanya ve Mısır'ı geride bırakarak dünya liderliğine terfi etti" dedi.

MERT ALPDÜNDAR