Türkiye vazgeçilmez ülke olduğunu gösterdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber yayınında "Türkiye tahıl koridoru krizini çözerek ne kadar vazgeçilmez bir ülke olduğunu gösterdi" dedi. Kirişci, "Mısırın yoğun su istediğini düşündüğümüzde bizim şunu yapmamız lazım, biz bu mısırı kendi ülkemizde mi yetiştirmeliyiz yoksa kendi girişimcilerimiz marifetiyle bu sözünü ettiğimiz ülkelerde mi yapmalıyız. Elbette küresel oyuncu olmanın içinde artık gıda ile ilgili tarımla ilgili gücünüz de mutlaka yer almak zorunda. Bizden de bu konuda yardım talep eden ülkeler var. Bu tür politikaları süratle harekete geçirmemiz gerek" diye konuştu. Bu arada Türk tarım sektörü, 27 milyar 525 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi

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