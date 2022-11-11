4 milyon haneye elektrik desteği

ENFLASYONLA mücadele kapsamında bu yıl 276.8 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçildiği açıklandı. Hanelerde kullanılan doğalgazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yaklaşık yüzde 50 sübvansiyon, 2.1 milyon haneye 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği sağlanırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu desteği 4 milyon haneye çıkarmayı hedefliyor.

SGK'YA 405 MİLYAR AYRILDI

BU kapsamda, 2023 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na 4.8 milyar lira tutarında kaynak ayrılması planlandı. Doğalgaz desteği için de 1.8 milyar lira tutarında kaynak ayrıldı. Bakanlığın 2023 yılı bütçe teklifi 2.2 trilyon lira olup faiz hariç tutulduğunda bütçe teklifi 1.6 trilyon lira oluyor. Bu teklifin yaklaşık yüzde 1'i 15.5 milyar lira Bakanlık hizmetleri için kullanılacak, 1.6 trilyon lira da kamu idarelerinin hizmetlerinin finansmanına ayrıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na 405 milyar lira, mahalli idarelere verilen paylara 375.4 milyar lira, fon paylarına 117.4 milyar lira, yükseköğretim kurumlarına 127.9 milyar lira, kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün devredilen personelinin ücretleri ile köylerin altyapısının desteklenmesi amacıyla il özel idarelerine 6.2 milyar lira, su, kanalizasyon ve altyapı desteklerine yönelik 1.5 milyar lira, KİT'lere ve diğer kamu sermayeli kuruluşlara 489,9 milyar lira, bireysel emeklilik sistemi devlet katkısı ödemelerine 13.6 milyar lira, Kredi Garanti Fonuna 7 milyar lira, diğer giderlere 85 milyar lira aktarılarak kullanılacak