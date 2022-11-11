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Haberler Ekonomi 66 yıllık Antep aşısıyla yeni bir kazanç kapısı

66 yıllık Antep aşısıyla yeni bir kazanç kapısı

11.11.2022

66 yıllık Antep aşısıyla yeni bir kazanç kapısı

Aydın Yenipazar'a bağlı 3 mahalledeki çitlembik ağaçları, 66 yıl önce vatani görevini yapan Gaziantepli askerin 'aşı' önerisiyle Antep fıstığına dönüştü. Ürünün işlenmesi için devlet destekli tesisin kurulduğu Yenipazar'da üreticiler Antep fıstığında daha rekabetçi oldu. Yenipazar'da Gaziantepli bir asker, 1956'da Hacıköseler mahallesinde çitlembik ağaçlarının aşılanarak Antep fıstığına dönüşebileceğini anlattı.

Örnek olarak birkaç çitlembiği aşılayan asker, çiftçilere de nasıl yapılacağını gösterdi. Bir süre sonra Gaziantep'ten davet edilen aşı ustalarının da gayretiyle Hacıköseler'in yanı sıra Çavdar ve Kasar mahallelerinde binlerce çitlembik ağacı Antep fıstığına dönüştü. Ürün işlenmeden satıldığı için bekledikleri kar oranına ulaşamadıklarını düşünen Hacıköseler Mahalle Muhtarı Alaattin Sarıoğlu, Antep fıstığı işleme tesisi kurmaya karar verdi. Projeye Tarım Bakanlığı 707 bin liralık hibe desteği verdi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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