Balık bollaştı, fiyatlar yüzde 50 ucuzladı

AV yasağının kalkmasının ardından balık sezonunda hareketlilik yaşanırken, İzmir'de kasım ayı itibariyle vatandaşların en çok tercih ettiği balık palamut oldu. Balık fiyatları ise neredeyse yarı yarıya düştü. İzmir'in Foça ilçesindeki balıkçılar sezonun bereketli geçmesinin mutluluğunu yaşarken, bolluk yüzünden balık fiyatlarının yaz mevsimine göre yüzde 50 oranında ucuzladığını ifade etti. En çok palamut satışı olduğunu belirten balıkçı Ceyhun Ekinci, "Palamut 150'den 50 liraya kadar düştü, deniz çuprası 350-400TL civarıydı 200 TL'ye kadar indi" dedi. 45 yıllık esnaf Süleyman Kıbrıslı da, "Deniz levreği 250'den 150 liraya, uskumru 150 liradan 70 liraya geriledi" dedi.

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