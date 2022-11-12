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Haberler Ekonomi Çalışanlara ayda 1000 liralık doğalgaz ve ısınma desteği

Çalışanlara ayda 1000 liralık doğalgaz ve ısınma desteği

12.11.2022

Çalışanlara ayda 1000 liralık doğalgaz ve ısınma desteği

Kasım'da yürürlüğe giren çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. İşverenlerin çalışanlara yapacakları yardımın rakamı da netleşti. Düzenlemeye göre Hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam çalışanın maaşına eklenebilecek.

Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek. 9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7420 sayılı Kanunla çalışanlarla ilgili iki önemli düzenleme yapıldı. Bunlardan birincisi çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak aylık 1.000 TL'ye kadar yapılacak ödemeler. İkincisi ise personele yemek bedelinin nakit olarak ödenmesi.

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