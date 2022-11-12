EYT, Aralık’ta Meclis’te

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için ilk kez tarih ve rakam verdi. Bilgin, "EYT teklifi Aralık ayında TBMM'ye gelecek ve 2023'te uygulanacak. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var" dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanacağını belirten Bilgin, "Enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkiyi ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Bilgin, sözleşmeli memuru da bu ayın içinde kadroya alacaklarını duyurdu.

YENİ YILDA UYGULANACAK

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2023 bütçe sunumunu yapan Bakan Bilgin "Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeyi inşallah Aralık içinde Meclis'e takdim edeceğiz. Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. Yeni yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında uygulamaya konulacak. EYT'lilerin çoğu 4A'lıdır, SSK'lıdır. Onların da önemli bir kısmı, yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Bütün tarafların görüşlerini değerlendirdik ama onların da yeni talepleri var. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek" dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında toplanacağını kaydeden Bilgin "Emin olun enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

REEL ÜCRETLER KORUNACAK

Bilgin, asgari ücret konusunda şunları söyledi: "Ücret politikalarının esas hedefi reel ücretlerdeki erimeyi önleyecek müdahalelerin yapılabilmiş olmasıdır. Biz bunu asgari ücrette de gerçekleştirdik. Geçen yıl buradaki bazı milletvekili arkadaşlarımızın talebi asgari ücret 5 bin lira olsun şeklindeydi. Şu anda asgari ücret 5 bin 500 lira. Enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek için temmuzda ücretleri koruyucu bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Şimdi de aynı şeyleri yapacağız. Herkes şunu bilsin ki Türkiye'nin emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz, işlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz."

GSS DAHIL DESTEKLER SÜRECEK

GEÇEN yıl 2.5 milyon kişiye genel sağlık sigortası dahil 26.7 milyar lira destek sağlandığını belirten Bakan Bilgin, "2002 yılı Mart ayından 2022 yılı Eylül ayı sonuna kadar İşsizlik Ödeneği kapsamında, 9,5 milyon kişiye, Ücret Garanti Fonu kapsamında ise 2005 yılından 2022 yılı Eylül ayı sonuna kadar 154 bin kişiye ödeme yapıldı. Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında ise uygulamanın başladığı 2016 yılından 2022 yılı Eylül ayı sonuna kadar 38 bin kişiye destek sağlandı. Kısa Çalışma Ödeneğinden uygulamanın başladığı 2005 yılından pandemi dönemine kadar 15 yılda 335 bin kişi yararlanmış iken pandemi döneminde ise 3.8 milyon kişi yararlandı ve 36.7 milyar TL ödeme yapıldı" diye konuştu.

SÖZLESMELİLERİN KADRO SEVİNCİ

SÖZLEŞMELİ personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmaları bu ay içinde bitireceklerini duyuran Bakan Bilgin, "Kamu personel sistemimizde bazı sorunlar var. Mesela sözleşmeliler var. Bu çalışanlar oldukça sorunlu bir iş ilişkisiyle çalışıyorlar. Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Şu anda o çalışmamızı tamamladık. Bu ayın içerisinde onu uygulamaya geçireceğiz. Onları kadrolu hale getireceğiz" açıklamasını yaptı.

ISYERLERİNE 48.5 MİLYARLIK ÖDEME

BİLGİN, asgari ücret desteğinin ağustos ayları itibariyle aylık 100 liraya yükseltildiğini anımsatarak 1.6 milyon işyerine 48.5 milyar lira destek ödemesi yapıldığını söyledi. Bilgin, "Biz de sadece enflasyon farkını vermedik, o enflasyon farkına kendi şartları içerisinde bir refah payı ekleyerek onu gerçekleştirdik. Kamu işçilerinin 17 lira olan yemek parasını yükselttik" değerlendirmesini yaptı. Bilgin, "İŞKUR tarafından pandemi sürecinde 833 bin 559 kişinin, 2022 yılının ocak-eylül döneminde ise 1.010.359 kişinin özel sektörde istihdamına aracılık edilmiştir" dedi.